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بيان: أمير قطر وترامب استعرضا التقدم المحرز في المشاورات بين أمريكا وإيران

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11 يونيو حزيران (رويترز) – ذكر الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا اليوم الخميس استعرضا خلاله نتائج المشاورات بين الولايات المتحدة وإيران التي أسفرت عن إحراز تقدم في التفاهمات المقترحة في إطار مسار التفاوض.

وأفاد الديوان في بيان أن ترامب أكد خلال الاتصال على استمرار “الجهود لاستكمال الإجراءات النهائية تمهيدا للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق”.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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