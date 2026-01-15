بيان: إسرائيل اعتقلت وحققت ميدانيا مع 80 فلسطينيا بالضفة الغربية

15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت وحققت ميدانيا مع 50 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الليل وفجر اليوم الخميس.

وأضافت في بيان أن من بينهم سيدة وطفلان “بالإضافة إلى أسرى سابقين”.

وأوضحت الجمعية أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في بلدة الشيوخ في محافظة الخليل وفي بلدة كفر راعي بمحافظة جنين.

ولم يصدر بيان عن الجهات الإسرائيلية المعنية بمثل هذه الاعتقالات والتحقيق الميداني.

وتشير إحصائيات فلسطينية رسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية تجاوز 9300، بينهم 49 سيدة و350 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

