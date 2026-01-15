The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بيان: إسرائيل اعتقلت وحققت ميدانيا مع 80 فلسطينيا بالضفة الغربية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت وحققت ميدانيا مع 50 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الليل وفجر اليوم الخميس.

وأضافت في بيان أن من بينهم سيدة وطفلان “بالإضافة إلى أسرى سابقين”.

وأوضحت الجمعية أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في بلدة الشيوخ في محافظة الخليل وفي بلدة كفر راعي بمحافظة جنين.

ولم يصدر بيان عن الجهات الإسرائيلية المعنية بمثل هذه الاعتقالات والتحقيق الميداني.

وتشير إحصائيات فلسطينية رسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية تجاوز 9300، بينهم 49 سيدة و350 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية