بيان: إسرائيل تعتقل 30 فلسطينيا ليلة الثلاثاء مع استمرار حملتها العسكرية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان إن 30 فلسطينيا اعتقلتهم إسرائيل ليلة الثلاثاء وفجر يوم الأربعاء من مختلف مناطق الضفة الغربية مع استمرار عملياتها العسكرية شمال الضفة الغربية.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك “واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال في الضفة بوتيرة غير مسبوقة”.

وأوضحت المؤسستان في بيانهما المشترك أنه “منذ إعلان الاحتلال الحملة العسكرية الأخيرة في الضفة اعتقل أكثر من 180 مواطنا، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل عشرات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية في إطار حملته العسكرية في شمال الضفة الغربية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير “رافق حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات ومخيمات، كما جرى صباح اليوم في مخيم الجلزون وبلدة بيت سوريك والمناطق التي تواصل فيها قوات الاحتلال العملية العسكرية”.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وهذه الإحصائية لا تشمل المعتقلين من قطاع غزة في الفترة ذاتها وتقدر أعدادهم بالآلاف.