بيان: إيران تدعو مجموعة بريكس للتصدي لانتهاكات القانون الدولي

دبي 14 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان نشره عبر تطبيق تيليجرام اليوم الخميس إن على الدول الأعضاء بمجموعة بريكس التنديد بما وصفها بانتهاكات الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي.

ودعا أيضا دول المجموعة إلى منع تسييس المؤسسات الدولية.

وقال “يتعين علينا جميعا تحطيم إحساس الغرب الزائف بالتفوق والحصانة”.

تضم دول بريكس كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات وإندونيسيا.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

