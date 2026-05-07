بيان: إيران تنفي ضلوعها في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في هرمز

دبي 7 مايو أيار (رويترز) – قالت السفارة الإيرانية في سول في بيان اليوم الخميس إن طهران نفت أي تورط لقواتها المسلحة في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز، مضيفة أن المرور الآمن عبر الممر المائي يتطلب الالتزام الصارم باللوائح الإيرانية.

كانت سفينة ترفع علم بنما وتشغلها شركة إتش.إم.إم. الكورية الجنوبية تعرضت لانفجار يوم الاثنين واشتعلت فيها النيران. وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية الواقعة على هجوم إيراني، في حين قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سبب الحريق لن يتم تأكيده إلا بعد سحب السفينة إلى الميناء وفحصها.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)