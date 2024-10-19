بيان: ارتفاع عدد قتلى قصف إسرائيلي على بيت لاهيا بغزة إلى 73

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(رويترز) – قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة ارتفع إلى ما لا يقل عن 73 يوم السبت.

وأضاف المكتب أن هناك العشرات من الجرحى والمفقودين جراء الغارات التي استهدفت مربعات سكنية.

وقال المكتب الإعلامي “يواصل جيش الاحتلال حرب تطهير عرقية واستئصال وإبادة بشكل واضح، وهذه المرة في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة حيث ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة راح ضحيتها حتى الآن 73 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين غالبيتهم من الأطفال والنساء وذلك بعد قصف مربعات سكنية مكتظة بالسكان الآمنين”.

ولم يصدر بعد أي تعليق إسرائيلي.