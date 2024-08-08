بيان: اعتقال 5 فيما يتعلق بهجوم أصيب فيه جنود أمريكيون بقاعدة جوية عراقية

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القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون عراقيون يوم الخميس إن قوات الأمن اعتقلت خمسة أشخاص فيما يتعلق بهجوم وقع هذا الأسبوع على قاعدة عسكرية في العراق أصيب فيه خمسة جنود أمريكيين ومتعاقدان أمريكيان.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الاعتقالات، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية.

وأضافت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه بعد “التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تم إلقاء القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني”.

وفي هجوم يوم الاثنين، أطلق صاروخا كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق. ويوم الثلاثاء، أدان الجيش العراقي ما وصفه بأفعال “متهورة” على قواعد على أراضيه وقال إنه استولى على شاحنة تحمل منصة لإطلاق الصواريخ.

وجاء الهجوم في وقت يحبس فيه الشرق الأوسط أنفاسه قبل موجة جديدة محتملة من الهجمات من إيران وحلفائها في أعقاب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقيادي كبير في جماعة حزب الله اللبنانية الأسبوع الماضي.

ولم يتضح بعد مدى ارتباط ما حدث في العراق بتهديدات إيران بالرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران.

والعراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران. فهو يستضيف 2500 جندي أمريكي، ويرتبط بقواته الأمنية فصائل مسلحة مدعومة من إيران. وشهد العراق تصعيدا في الهجمات المتبادلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت مصادر عراقية إن العراق يريد أن تبدأ قوات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الانسحاب في سبتمبر أيلول وإنهاء عمل التحالف رسميا بحلول سبتمبر أيلول 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأمريكية بصفة استشارية تم التفاوض بشأنها في الآونة الأخيرة.