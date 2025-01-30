بيان: الجناح العسكري لحماس يعلن مقتل قائده محمد الضيف

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القاهرة (رويترز) – أكد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الخميس مقتل محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام ونائبه مروان عيسى في اشتباكات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في أغسطس آب أنه قتل الضيف في غارة جوية بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أعلن أنه قتل مروان عيسى في مارس آذار.

وذكر المتحدث المعروف بكنية أبو عبيدة في كلمة مصورة بثت عبر تطبيق تيليجرام أن قادة آخرين في كتائب القسام قُتلوا أيضا وهم غازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية ورائد ثابت قائد ركن القوى البشرية ورافع سلامة قائد لواء خان يونس.

ولم يذكر على وجه الدقة متى قتلوا.

ويُعتقد أن الضيف وعيسى كانا مسؤولان عن التخطيط لهجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

والضيف صاحب المسيرة الطويلة والمحاطة بالغموض في الجماعة الفلسطينية كان له قدرة كبيرة على التخفي والإفلات من مطاردة إسرائيل التي وضعته على رأس قائمة المطلوبين منذ عقود.

وذكر أبو عبيدة في كلمته أن هذا الإعلان جاء “بعد استكمال كل الإجراءات اللازمة والتعامل مع كل المحاذير الأمنية التي تفرضها ظروف المعركة والميدان، وبعد إجراء التحقق اللازم واتخاذ كافة التدابير ذات الصلة”.

وأشار إلى أن كتائب القسام سبق وأعلنت مقتل كل من أحمد الغندور قائد لواء الشمال وأيمن نوفل قائد لواء المنطقة الوسطى أثناء القتال مع القوات الإسرائيلية.