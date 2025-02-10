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بيان: الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى الجاهزية وسط مخاطر تهدد اتفاق وقف إطلاق النار

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الاثنين إنه رفع “مستوى الاستعداد” وعزز قواته في القيادة الجنوبية للمهام الدفاعية.

وأضاف البيان أن الجيش أرجأ أيضا إجازات الجنود المقاتلين والوحدات العملياتية داخل القيادة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت سابق من يوم الاثنين تعليق عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وذلك في تطور يزيد من خطر عودة اشتعال الصراع.

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