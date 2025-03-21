بيان: الجيش السوداني سيطر على الوزارات بوسط الخرطوم

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دبي (رويترز) – قال الجيش السوداني يوم الجمعة إنه سيطر على الوزارات والقصر الرئاسي في الخرطوم، في تقدم مهم في الحرب المستمرة منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية والتي تهدد بتقسيم البلاد.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان “توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذم مليشيا آل دقلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري… والوزارات”.

وأضافت “دمرت قواتنا بفضل الله وتوفيقه أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة”.