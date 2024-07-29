بيان: الخطوط الملكية الأردنية تعلق رحلتين إلى بيروت يومي الاثنين والثلاثاء
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(رويترز) – أفاد التلفزيون الأردني يوم الاثنين نقلا عن بيان للخطوط الملكية الأردنية بأنها علقت رحلتين جويتين كانتا مقررتين إلى بيروت يومي الاثنين والثلاثاء.
ونقل التلفزيون عنها القول إنها “ستلغي رحلة الاثنين آر.جيه403 ورحلة الثلاثاء آر.جيه407 وذلك بحسب قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت ولمدة وجيزة”.
وأضافت في البيان “التقييم مستمر فيما يتعلق برحلات الثلاثاء”.