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بيان: الدعم السريع السودانية تشارك في محادثات سلام بوساطة أمريكية في سويسرا خلال أغسطس

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القاهرة (رويترز) – قال قائد قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية محمد حمدان دقلو في وقت مبكر من يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إن قوات الدعم السريع ستشارك في محادثات بوساطة أمريكية تبدأ في 14 أغسطس آب في سويسرا لتحقيق “وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد”.

وقال دقلو “نحن نجدد موقفنا الثابت…وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطريق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية