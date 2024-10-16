بيان: الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات العامة

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القاهرة (رويترز) – ذكر بيان للرئاسة المصرية يوم الأربعاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين حسن محمود رشاد رئيسا جديدا للمخابرات العامة خلفا للواء عباس كامل.

وأشار البيان إلى أن كامل، الذي كان مديرا لمكتب السيسي قبل أن يشغل المنصب في 2018، سيعين مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وبثت قناة إكسترا نيوز الإخبارية لقطات لاستقبال السيسي لرشاد وكامل معا.

وأفادت بأن رشاد تخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1990 وتدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة حتى وصل إلى درجة وكيل جهاز المخابرات العامة.

وتضطلع المخابرات العامة المصرية بدور رئيسي في جهود الوساطة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وكذلك جهود إنهاء الصراع في السودان.