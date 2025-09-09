بيان: السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم الناشط علاء عبد الفتاح

القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر يوم الثلاثاء بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء، ومن بينهم علاء عبد الفتاح الناشط والمدون البارز والحاصل على الجنسيتين المصرية والبريطانية.

أمضى علاء عبد الفتاح (43 عاما) معظم فترات العقد الماضي في السجن، وكان مضربا عن الطعام منذ أول مارس آذار.

ويقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات صدر الحكم بها في ديسمبر كانون الأول 2021 بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد السجناء.

(تغطية صحفية محمد هنداوي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)