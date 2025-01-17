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بيان: الشرع ورئيس الإمارات يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم الشعب السوري

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القاهرة (رويترز) – قالت القيادة العامة الحاكمة في سوريا يوم الجمعة إن القائد أحمد الشرع ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية التنسيق المستمر لدعم السوريين.

وأضافت القيادة العامة في بيان “أجرى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول فيه الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة”.

وجاء في البيان “كما شدد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة”.

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