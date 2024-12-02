بيان: الطيران الحربي السوري الروسي يقصف مواقع المعارضة في ريف حلب الشرقي

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القاهرة (رويترز) – ذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في سوريا يوم الاثنين أن سلاح الجو السوري والروسي قصف مواقع تسيطر عليها المعارضة في ريف حلب الشرقي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات المعارضة.

وجاء في البيان أن “الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يوجه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم إضافة إلى تدمير عدة عربات وآليات كانت بحوزتهم”.