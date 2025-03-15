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بيان: ترامب يعلن بدء ضربات أمريكية على الحوثيين في اليمن

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر الجيش بشن ضربات على جماعة الحوثي في اليمن يوم السبت ردا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر، محذرا إياها من مغبة عدم توقف هجماتها.

وقال ترامب “إن لم تفعلوا، فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل”.

وفي منشور عبر منصة تروث سوشيال، حذّر ترامب إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من استمرار دعمها للحوثيين قائلا إذا هددت إيران الولايات المتحدة، “فإن أمريكا ستحاسبكم حسابا كاملا، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن!”.

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