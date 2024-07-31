بيان: جثمان إسماعيل هنية سينقل إلى قطر للدفن بعد مراسم تشييع في طهران

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القاهرة (رويترز) – ذكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الأربعاء أن مراسم تشييع رسمي وشعبي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران يوم الخميس لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة قبل نقل الجثمان إلى قطر حيث تقام صلاة الجنازة ويتم الدفن يوم الجمعة.

وجاء في البيان “تجرى للقائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية مراسم تشييع رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس… تقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة”.