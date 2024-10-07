بيان: حزب الله أمر مقاتليه يوم الأحد بعدم استهداف قوات إسرائيلية قرب قاعدة لليونيفيل

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القاهرة (رويترز) – أصدرت جماعة حزب الله اللبنانية تعليمات إلى مقاتليها يوم الأحد بعدم استهداف القوات الإسرائيلية بالقرب من قاعدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(اليونيفيل) في بلدة مارون الراس الحدودية اللبنانية، واتهمت إسرائيل باستخدام قوات حفظ السلام دروعا بشرية.

جاء ذلك في بيان للجماعة أذاعته قناة الميادين يوم الاثنين نقلا عن أحد مقاتلي حزب الله الميدانيين.

وقال البيان “يحاول العدو الإسرائيلي الاتخاذ من قوات اليونيفل الدولية دروع بشرية للتغطية على فشله في التقدم باتجاه القرية، خصوصا بعد محاولاته الفاشلة والمتكررة في أكثر من محور للتقدم باتجاه مارون الراس وخسارته العشرات من جنوده بين قتيل وجريح”.