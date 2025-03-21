بيان: حكومة إسرائيل وافقت على قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك

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من محمد الجبالي

القاهرة (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائليي بنيامين نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة على مقترح نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وأضاف “سينهي رونين بار مهامه في 10 أبريل أو عند تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن الداخلي، أيهما أقرب”.

وأبلغ نتنياهو رئيس الشاباك يوم الأحد بأنه سيطلب من الحكومة الموافقة على إقالته هذا الأسبوع.

وفي تبرير لقراره، قال نتنياهو إنه فقد الثقة في بار منذ زمن طويل وإن الثقة في رئيس جهاز الأمن الداخلي، الذي تشمل مهامه مكافحة الإرهاب وتأمين المسؤولين الحكوميين، أمر بالغ الأهمية لا سيما في وقت الحرب.

ومن المرجح أن تثير إقالة بار انتقادات واسعة النطاق إذ تأتي وسط استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة حيث لا يزال عشرات الرهائن الإسرائيليين محتجزين هناك.