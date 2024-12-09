بيان: حماس تبارك للشعب السوري نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة

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القاهرة (رويترز) – هنأت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين الشعب السوري على تحقيق تطلعاته في الحرية والعدالة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقالت في بيان “تبارك حركة المقاومة الإسلامية حماس للشعب السوري الشقيق نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، وندعو كل مكونات الشعب السوري إلى توحيد الصفوف، ومزيد من التلاحم الوطني”.

وأضافت “إننا في حركة حماس وشعبنا الفلسطيني نقف بقوة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية”.