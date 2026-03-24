بيان: ستارمر بحث مع ولي العهد السعودي الصراع بالشرق الأوسط

(لتصحيح خطأ طباعي بالفقرة الأخيرة)

24 مارس آذَار (رويترز) – قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن رئيس الوزراء ناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم الثلاثاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن ستارمر أكد مجددا دعم بريطانيا للسعودية في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأطلع ولي العهد السعودي على مستجدات نشر مزيد من العتاد العسكري الدفاعي البريطاني.

ونقل بيان للمكتب عن ستارمر قوله “الهجمات الإيرانية المستمرة، ومنها تلك التي تستهدف البنية التحتية الوطنية الحيوية، مروعة… بعد البيان المشترك الذي قادت المملكة المتحدة (صياغته) قبل أيام، تعمل بريطانيا حاليا مع شركائها على وضع خطة عملية لضمان تدفق البضائع عبر الممر البحري الحيوي”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)