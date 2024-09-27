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بيان: ستارمر ناقش مع ميقاتي أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان

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لندن (رويترز) – ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني يوم الجمعة أن كير ستارمر التقى نظيره اللبناني نجيب ميقاتي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وناقشا أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار مع إسرائيل والتوصل لحل عبر التفاوض.

وأضاف البيان “رئيس الوزراء بدأ بتقديم خالص تعازيه لرئيس الوزراء ميقاتي في فقدان أرواح مدنيين في الأسابيع القليلة الماضية”.

وذكر البيان أنهما “ناقشا الصراع المتصاعد في لبنان واتفقا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لحل عبر التفاوض”.

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