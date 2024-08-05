بيان: عاهل الأردن يحذر من خطورة الأعمال العدائية بحق الفلسطينيين

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(رويترز) – حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين من “خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين”.

وأضاف الأردن في بيان أن الملك عبد الله حذر كذلك من “الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل وتستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، الأمر الذي قد يؤجج العنف في الإقليم”.