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بيان: عبد العاطي وويتكوف يبحثان تكثيف جهود وقف إطلاق النار بغزة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير بدر عبد العاطي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بحثا في اتصال هاتفي يوم الأربعاء تكثيف الضغوط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يتوجه ويتكوف إلى إسرائيل يوم الخميس لبحث الوضع في غزة، في الوقت الذي يسعى فيه وسطاء، من بينهم القاهرة والدوحة وواشنطن، إلى استئناف المحادثات.

(تغطية صحفية جيداء طه ويمنى إيهاب- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

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