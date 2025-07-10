بيان: عدد الفلسطينيين يتجاوز 15 مليون نسمة

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء يوم الخميس إن عدد الفلسطينيين حتى منتصف العام الحالي تجاوز 15 مليون نسمة.

وأضاف الجهاز في بيان له عشية اليوم العالمي للسكان “قُدر عدد السكان بحوالي 5.5 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون من الذكور و2.7 مليون من الإناث، إضافة إلى نحو 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في أراضي العام 1948 (إسرائيل)”.

وتابع البيان “أما في الشتات، فتشير التقديرات إلى وجود نحو 7.8 مليون فلسطيني، منهم 6.5 مليون في الدول العربية”.

وأوضح البيان أن عدد سكان قطاع غزة انخفض “بمقدار 10 بالمئة عما كان مقدرا لمنتصف العام 2025”.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة الإسرائيلية التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل أسفرت عن مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، كما تسببت في أزمة جوع ونزوح داخلي لجميع سكان غزة تقريبا.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيانه “نتيجة للعدوان الإسرائيلي، ووفقا للمعطيات الأخيرة، سجل قطاع غزة انخفاضا غير مسبوق في عدد السكان، بفعل تزايد أعداد الشهداء والمفقودين، ومغادرة الآلاف خارج القطاع، إلى جانب تراجع معدلات المواليد”.

وأضاف البيان “من المتوقع أن يطرأ تغير جذري في التركيب العمري والنوعي للسكان في قطاع غزة، نتيجة الاستهداف المتعمد من قبل الجيش الإسرائيلي للفئات العمرية الشابة، لا سيما الأطفال والشباب”.

وتابع البيان “هذا الاستهداف يهدد بتشويه شكل الهرم السكاني، وبخاصة في قاعدته التي تمثل أساس النمو الطبيعي لأي مجتمع”.

واستعرض الجهاز في بيانه الواقع السكاني للفلسطينيين.

وقال “المجتمع الفلسطيني يتميز بتركيبة سكانية شابة بشكل واضح، حيث يشكل الأفراد تحت سن 30 عاما نسبة 65 بالمئة من إجمالي السكان في فلسطين”.

وأضاف “تُظهر البيانات تفاوتا بين المناطق، حيث تبلغ هذه النسبة 63 بالمئة في الضفة الغربية، وترتفع إلى 68 بالمئة في قطاع غزة”.

وتناول البيان واقع البطالة في الأراضي الفلسطينية التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

وجاء في البيان “ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية في العام 2024 إلى حوالي 31بالمئة مقارنة مع حوالي 18 بالمئة في العام 2023”.