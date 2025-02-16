بيان: غارة إسرائيلية تقتل اثنين من الشرطة التي تديرها حماس في غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة إن اثنين من أفراد الشرطة قتلوا وأصيب ثالث في غارة جوية إسرائيلية شرق رفح في جنوب القطاع يوم الأحد فيما وصفته بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم في 19 يناير كانون الثاني.

وأضافت في بيان أن القصف الإسرائيلي وقع “أثناء انتشارهم (أفراد الشرطة) لتأمين المساعدات بمنطقة الشوكة شرق رفح صباح اليوم”.

وأشارت إلى أنها تندد “بهذه الجريمة وتدعو الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازا مدنيا يقدم خدمات لحفظ أمن المواطنين وتنظيم شؤونهم اليومية”.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن على ما أعلنته حماس.