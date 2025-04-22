The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

بيان: غارة إسرائيلية تقتل قياديا في الجماعة الإسلامية في لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بيروت (رويترز) – قالت الجماعة الإسلامية في لبنان في بيان يوم الثلاثاء إن غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة قتلت القيادي الكبير بها حسين عزات عطوي.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وقال البيان إن عطوي، القيادي الكبير في الجناح المسلح للجماعة السنية والمعروف باسم (قوات الفجر)،” اغتالته يد الغدر الصهيونية في غارة حاقدة من طائرة مسيرة استهدفت سيارته أثناء انتقاله صباح اليوم… من منزله في بلدة بعورتا إلى مكان عمله في بيروت”.

وأطلقت قوات الفجر صواريخ عبر الحدود الجنوبية للبنان على إسرائيل طوال الحرب التي استمرت عاما وانتهت العام الماضي باتفاق وقف إطلاق النار. وأسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل عدد من أعضاء الجماعة خلال الأعمال القتالية.

ومنذ وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل شن غارات على الأراضي اللبنانية، مستهدفة في الغالب مقاتلين من جماعة حزب الله اللبنانية أو مستودعات أسلحتها. ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل خمسة مواقع على قمم التلال في جنوب لبنان.

وندد لبنان وجماعة حزب الله والجماعة الإسلامية بالغارات والانتشار العسكري الإسرائيلي، ووصفوا ذلك بأنه انتهاك للهدنة ولسيادة لبنان. وتقول إسرائيل إن المقاتلين والأسلحة يشكلون تهديدا للمدنيين الإسرائيليين.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية