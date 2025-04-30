بيان: قائد الجيش السوداني البرهان يعين رئيس وزراء بالإنابة

reuters_tickers

2دقائق

(رويترز) – عيّن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الدبلوماسي دفع الله الحاج علي رئيس وزراء بالإنابة يوم الأربعاء، بعد أسابيع من استعادة الجيش للخرطوم.

وجاء في بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان “أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم قرارا قضى بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء ومكلفا بتسيير مهام رئيس الوزراء”.

وأضاف البيان أن البرهان وافق أيضا على تعيين السفير عمر صديق وزيرا للخارجية.

وكان الجيش السوداني طرد في مارس آذار قوات الدعم السريع من معظم أنحاء الخرطوم بعد صراع مدمر على مدى عامين سيطر فيه الجيش على مناطق والقوات شبه العسكرية على أخرى. ولا تزال قوات الدعم السريع متمركزة بشدة في غرب السودان.

اندلعت الحرب في أبريل نيسان 2023 بسبب خلافات على دمج القوتين بعد تعاونهما لإقصاء المدنيين الذين تقاسموا السلطة معهما بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

وفي فبراير شباط، أعلن البرهان عن تعديلات على الدستور المؤقت للسودان، والتي أفادت مصادر عسكرية بأنها ستحذف جميع الإشارات إلى الشراكة مع المدنيين أو قوات الدعم السريع مما يضع السلطة حصرا في يد الجيش الذي سيعين رئيس وزراء من التكنوقراط، والذي بدوره سيعين مجلس الوزراء.