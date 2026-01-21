The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بيان: قائد القيادة المركزية الأمريكية تحدث هاتفيا إلى الشرع اليوم

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال متحدث إن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء حول التوتر المستمر في سوريا.

وأضاف المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز في بيان “ناقشا… أهمية التزام قوات الحكومة السورية بوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، ودعم عملية النقل المنسقة لمعتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق”.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية