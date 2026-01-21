بيان: قائد القيادة المركزية الأمريكية تحدث هاتفيا إلى الشرع اليوم

21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال متحدث إن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء حول التوتر المستمر في سوريا.

وأضاف المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز في بيان “ناقشا… أهمية التزام قوات الحكومة السورية بوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، ودعم عملية النقل المنسقة لمعتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق”.

