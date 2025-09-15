بيان: قادة كندا وفرنسا ومصر والأردن وقطر وبريطانيا ناقشوا الوضع بالشرق الأوسط

1دقيقة

أوتاوا (رويترز) – أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأن قادة كندا وفرنسا ومصر والأردن وقطر وبريطانيا أجروا اتصالا هاتفيا يوم الاثنين تناولوا فيه الوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في البيان “اتفق القادة جميعهم على ضرورة تركيز الجهود على تعزيز السلام والأمن، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار (في غزة) وإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)