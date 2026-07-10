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بيان: قطر وباكستان يناقشان محادثات أمريكا وإيران وأمن الشرق الأوسط

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10 يوليو تموز (رويترز) – ذكر الديوان الأميري القطري في بيان اليوم الجمعة أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش المستجدات في المنطقة والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وشدد الزعيمان على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية لتخفيف التوتر وحماية الأمن البحري.

وقال الديوان الأميري في بيانه “استعرض الجانبان التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية”

وأضاف الديوان “جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة”.

وتابع الديوان أن الطرفين أكدا “حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يدعم الأمن الإقليمي، ويحافظ على أمن الملاحة والممرات البحرية، ويسهم في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة”.

(تغطية صحفية محمد الجبالي وإيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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