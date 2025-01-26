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بيان: لبنان يؤكد أنه سيظل ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير

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(رويترز) – قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان إن لبنان سيظل ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير شباط 2025.

وذكر ميقاتي في بيان ” الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025. كما تتابع اللجنة (لجنة مراقبة التفاهم) تنفيذ كل بنود تفاهم وقف اطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701″.

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