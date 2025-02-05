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بيان: مسؤول في حزب الله يصف خطط ترامب بشأن الفلسطينيين “إجرامية”

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القاهرة (رويترز) – وصف مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية الخطط التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين “بالإجرامية”.

وقال حسين الموسوي المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله “يشهد العالم اليوم سلوكا طاغوتيا غير مسبوق من قبل المسؤولين الأمريكيين في ‏تعاملهم مع الدول والشعوب، خصوصا جيرانهم في أمريكا الشمالية والجنوبية، ‏وبالأخص الأوامر الإجرامية التي يوجهونها إلى أهلنا في غزة والضفة الغربية، القاضية ‏بإخراجهم من أرض آبائهم وأجدادهم إلى مصر والأردن”‎.‎

كان ترامب قد قال يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتتولى تطوير القطاع اقتصاديا.

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