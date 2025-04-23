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بيان: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاربعاء إن طفلا فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد الطفل محمود مثقال علي أبو الهيجا (12 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون قضاء جنين”.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بعد عن مقتل الطفل.

وأظهرت لقطات مصورة لم تتحقق رويترز من صحتها اقتحام آليات عسكرية للجيش الاسرائيلي لبلدة اليامون.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني في وقت سابق إن طواقمه نقلت الطفل أبو الهيجا بعد أن “أصيب بالرصاص الحي في الخد والبطن”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية