The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بيان: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاما) بعد إصابته برصاصة اخترقت الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة الريحية جنوب الخليل”.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الطفل.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الأطفال (في) أثناء لعبهم كرة القدم في ملعب مدرسة بنات الريحية الثانوية”.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية