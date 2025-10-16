بيان: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

1دقيقة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاما) بعد إصابته برصاصة اخترقت الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة الريحية جنوب الخليل”.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الطفل.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الأطفال (في) أثناء لعبهم كرة القدم في ملعب مدرسة بنات الريحية الثانوية”.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة تحرير محمد علي فرج)