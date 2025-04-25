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بيان: مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة إن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 16 عامل قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت في بيان أن الفتى عبد الخالق جبور قتل في بلدة سالم التابعة لمحافظة نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن جبور أصيب بالرصاص الحي في الصدر. ونعته وزارة التربية والتعليم، وقالت إنه كان طالبا في مدرسة ثانوية.

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الفتى.

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