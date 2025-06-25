بيان: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 7 في هجوم لمستوطنين بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم لمستوطنين على بلدة فلسطينية في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة “3 شهداء و7 إصابات بينها إصابة خطيرة جراء عدوان المستوطنين على بلدة كفر مالك (شمال شرق رام الله )”.

وأظهرت لقطات فيديو لم تتحقق رويترز من صحتها اشتعال النيران في سيارتين على الأقل في البلدة فيما قال السكان إنه هجوم لمستوطنين شارك فيه حوالي مئة مستوطن.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الاسرائيلي حول مقتل الفلسطينيين الثلاثة.

وقال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس “عربدة وعنف المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هو قرار سياسي من حكومة إسرائيل ينفذ بأيدي المستوطنين”.

وأضاف في منشور على إكس “حكومة إسرائيل بسلوكها وقرارتها تدفع المنطقة للانفجار”.

وتابع قائلا “نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني”.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء مقتل صبي فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لبلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أيضا في وقت سابق إن سيدة قُتلت بالرصاص خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم شعفاط شمالي مدينة القدس فجر يوم الأربعاء.