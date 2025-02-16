بيان: مقتل 3 من شرطة حماس بغزة في غارة إسرائيلية

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة إن ثلاثة من أفراد الشرطة قتلوا في غارة جوية إسرائيلية شرقي رفح في جنوب القطاع يوم الأحد فيما وصفته بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم في 19 يناير كانون الثاني.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل تنتهك أيضا شروط الاتفاق من خلال منع دخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وتوفير ملاذات للنازحين في القطاع. وأضافوا أن إسرائيل منعت كذلك مرضى من المغادرة لتلقي العلاج في مستشفيات بمصر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن القصف الإسرائيلي وقع في “أثناء انتشارهم (أفراد الشرطة) لتأمين المساعدات بمنطقة الشوكة شرق رفح صباح اليوم”.

وأشارت إلى أنها تندد “بهذه الجريمة وتدعو الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازا مدنيا يقدم خدمات لحفظ أمن المواطنين وتنظيم شؤونهم اليومية”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عددا من المسلحين الذين كانوا يتحركون صوب القوات المنتشرة بالقرب من المنطقة وتم “رصد إصابات”.

وطلب الجيش من سكان غزة الالتزام بتعليماته وعدم الاقتراب من القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.

وقال مسؤول بوزارة الصحة في غزة إن إسرائيل منعت خروج عشرات المرضى والجرحى الفلسطينيين الذين كان من المفترض أن يغادروا لتلقي العلاج بمستشفيات في مصر.

وأضاف، طالبا عدم نشر اسمه لحساسية الأمر، أن إسرائيل لم تمنحهم الإذن بالمرور عبر معبر رفح الحدودي.

ولم يصدر رد إسرائيلي حتى الآن على تصريحات مسؤول الصحة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس في غزة سلامة معروف إن إسرائيل لا تزال تمنع دخول المنازل المتنقلة التي جُلبت لإيواء عشرات الآلاف من النازحين في غزة والآليات الثقيلة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

وأضاف في بيان “هذا الرفض يظهر للعالم أجمع من هو الطرف المعطل للاتفاق، وهو ما يستلزم من الوسطاء الضامنين التدخل والضغط على الاحتلال للإيفاء بما وقع عليه”.

تنفي إسرائيل ما تقوله حماس بشأن هذه المسألة وتقول إنها تيسر دخول مستلزمات الإيواء.

وقالت حماس يوم الاثنين إنها ستعلق إطلاق سراح الرهائن ما لم تلتزم إسرائيل بالبروتوكول الإنساني الذي يتضمن أيضا السماح بدخول منازل متنقلة ومعدات ثقيلة.

لكنها تراجعت في وقت لاحق وأطلقت سراح الرهائن كما كان مقررا يوم السبت، مشيرة إلى تأكيدات من الوسيطين العربيين قطر ومصر بأن المواد اللازمة سيتم تسليمها.