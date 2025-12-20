The Swiss voice in the world since 1935
بيان: ممثلون عن أمريكا ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا في ميامي لمراجعة الخطوات التالية في خطة غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكر بيان مشترك أصدره المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم السبت أن ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا أمس في ميامي بولاية فلوريدا لمراجعة الخطوات التالية في خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف البيان “راجعنا الخطوات التالية في مراحل تنفيذ خطة السلام الشاملة المتعلقة بغزة… وستتواصل المشاورات في الأسابيع المقبلة للمضي قدما نحو تنفيذ المرحلة الثانية”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

