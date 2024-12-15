بيان: نتنياهو بحث مع ترامب رهائن غزة والوضع في سوريا

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وأضاف نتنياهو أنه تحدث إلى ترامب مساء يوم السبت.

وقال نتنياهو في بيان “ليس لدينا أي مصلحة في وجود صراع في سوريا”. وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا تهدف إلى “إحباط التهديدات المحتملة من سوريا ومنع سيطرة عناصر إرهابية على مواقع بالقرب من حدودنا”.