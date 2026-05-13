بيان: نتنياهو زار الإمارات سرا واجتمع مع رئيسها خلال حرب إيران

القدس 13 مايو أيار (رويترز) – أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء بأنه زار الإمارات والتقى برئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال حرب إيران.

وجاء في البيان أن اللقاء أفضى إلى “تحسن تاريخي” في العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

والبيان هو أول تأكيد فيما يبدو على عقد لقاء بين نتنياهو ورئيس الإمارات.

وقال مصدر مطلع على اللقاء إن نتنياهو والشيخ محمد بن زايد التقيا في العين، وهي مدينة تقع على الحدود مع عمان، في 26 مارس آذار، واستمر لقاؤهما ساعات عدة.

والإمارات هي واحدة من الدول العربية القليلة التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، والتي اكتسبت الطابع الرسمي عبر الانضمام لاتفاقيات إبراهيم عام 2020، وهي إنجاز كبير في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو.

(إعداد علي خفاجي وأحمد هشام للنشرة العربية)

