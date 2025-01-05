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بيان: وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان غزة وسوريا في اتصال هاتفي

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد إن الوزير بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن مساء السبت ناقشا خلاله الحرب في قطاع غزة وتطورات الأوضاع في سوريا.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن عبد العاطي أكد “على أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق”.

وأضاف أن الوزير “شدد على ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة”.

وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، قال البيان إن عبد العاطي أكد “على وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشددا على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيدا عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها”.

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