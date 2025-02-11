بيان: وزير خارجية أمريكا يناقش الذكاء الاصطناعي والوضع بغزة مع رئيس الإمارات

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(رويترز) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن الوزير ماركو روبيو تحدث إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الثلاثاء.

وأضافت بروس في بيان أن روبيو عبر عن رغبته في زيادة التعاون الثنائي والاستثمار في مختلف المجالات، ومنها الذكاء الاصطناعي.

وجاء في البيان أن الجانبين ناقشا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن روبيو شكر الرئيس الإماراتي على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات للقطاع.