مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

بيان: وزير خارجية أمريكا يناقش الذكاء الاصطناعي والوضع بغزة مع رئيس الإمارات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن الوزير ماركو روبيو تحدث إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الثلاثاء.

وأضافت بروس في بيان أن روبيو عبر عن رغبته في زيادة التعاون الثنائي والاستثمار في مختلف المجالات، ومنها الذكاء الاصطناعي.

وجاء في البيان أن الجانبين ناقشا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن روبيو شكر الرئيس الإماراتي على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات للقطاع.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية