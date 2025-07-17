بيان: وفاة فلسطيني بعد مضي أسبوع على اعتقاله في سجن إسرائيلي

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت مؤسستان فلسطينيتان تتابعان شؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إن معتقلا توفي يوم الخميس بعد مضي أسبوع على اعتقال الجيش الإسرائيلي له من منزله في الضفة الغربية.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك أنه جرى إبلاغهما “باستشهاد المعتقل سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عاما)، من بلدة رمانة” التابعة لمحافظة جنين.

ولم يتضمن البيان ظروف وفاة الرفاعي ولم تصدر بعد أي بيانات من الجهات الإسرائيلية المعنية.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيانهما المشترك أن الرفاعي متزوج وأب لخمسة أبناء، وأضافا أن القوات الإسرائيلية اعتقلته من منزله في العاشر من يوليو تموز الجاري، و”كان من المفترض أن تُعقد له اليوم جلسة أولى في محكمة سالم العسكرية”.

وأضاف البيان “المعتقل وبحسب تقارير طبية زُودنا بها من قبل عائلته كان يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة”.

وتشير الإحصاءات الرسمية الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 10800 معتقل بينهم أطفال ونساء.