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بيان: وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله للمستشفى

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – أعلنت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان يوم الأحد وفاة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بعد نقله للمستشفى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك “الأسير محمد موسى (37 عاما) معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 نيسان أبريل 2023 وهو الاعتقال الأول له حيث كان يقبع بحسب ما هو متوفر من معلومات في سجن (ريمون) قبل نقله إلى المستشفى”.

وأضافت المؤسستان في بيانهما أن موسى كان لا “يزال موقوفا، وهو متزوج وأب لثلاث طفلات، أصغرهن تبلغ من العمر ثلاث سنوات”.

ولم يصدر تعقيب أو توضيح من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول ظروف وفاة المعتقل موسى.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيانهما أن “الأسير موسى وقبل اعتقاله كان يعاني من مرض السكري ولا تتوفر معلومات عن ظروف استشهاده”.

وأضاف البيان “نؤكد أن جرائم الاحتلال الممنهجة بما فيها من جرائم تعذيب وجرائم طبية وجرائم تجويع شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد 40 أسيرا ومعتقلا بعد تاريخ السابع من أكتوبر، وهم الشهداء المعلومة هوياتهم وبياناتهم لدى المؤسسات المختصة ومن تم الإعلان عن هوياتهم”.

وتابع البيان “يُضاف لهم الشهيد موسى الذي أعلن عنه اليوم ليرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر إلى 41 منهم 24 من غزة”.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 10 آلاف منهم 96 امرأة و270 طفلا.

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