بيان: وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله للمستشفى

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير يوم الأحد إن معتقلا فلسطينيا في سجن إسرائيلي توفي بعد نفله إلى مستشفى.

وأضافت الهيئتان في بيان مشترك أنهما تليقا بلاغا “باستشهاد المعتقل ناصر خليل ردايدة (49 عاما) من بلدة العبيدية في مستشفى هداسا الإسرائيلي بعد نقله يوم أمس من سجن عوفر”.

وجاء في البيان أن ردايدة “معتقل منذ 18 سبتمبر 2023 بعد إصابة تعرض لها برصاص جيش الاحتلال في حينه، وما يزال موقوفا ليضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة”.

ولم يصدر بعد بيان من الجهات الإسرائيلية المعنية عن ملابسات وفاة ردايدة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيانهما المشترك إن ردايدة “متزوج وأب لسبعة أبناء وكان قد مكث في مستشفى تشعاري تسيدك فترة بعد اعتقاله وإصابته إصابة بليغة، إلا أن وضعه الصحي في حينه قد استقر بحسب المعطيات المتوفرة.. وبحسب الزيارات التي تمت له في حينه”.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن نادي الأسير إلى أن “عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ أكثر من 9900 وذلك حتى بداية شهر أبريل 2025، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3498 و400 طفل على الأقل و27 أسيرة”

كما تشير الاحصاءات إلى أن “عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بالمقاتلين غير الشرعيين.. بلغ 1747، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال”.