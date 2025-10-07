The Swiss voice in the world since 1935
بيان: وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله للمستشفى

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان يوم الثلاثاء إن فلسطينيا اعتقلته إسرائيل قبل عام ونصف العام توفي بعد نقله لمستشفى إسرائيلي.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير إنهما تلقيا بلاغا “باستشهاد المعتقل الإداري أحمد حاتم محمد خضيرات (22 عاما) من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، في مستشفى سوروكا الإسرائيلي”.

وتابعت المؤسستان في بيان مشترك أن خضيرات “اعتُقل في 23 مايو 2024، وواصل الاحتلال احتجازه إداريا دون تهمة، رغم علمه بإصابته بمرض السكري المزمن واحتجازه في ظروف إنسانية قاسية في سجن النقب طوال غالبية فترة اعتقاله”.

ولم يصدر بعد تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة عن وفاة المعتقل خضيرات”.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل، وذلك لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد.

وقالت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إن إسرائيل اعتقلت العامين الماضيين 20 ألف فلسطيني منهم 1600 طفل و595 من النساء.

وأضافت في بيان يوم الثلاثاء أن هذه الأعداد “تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقا، ليشكل هذا المعطى فارقا تاريخيا في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط”.

وتابعت المؤسسات في بيانها “مع التأكيد على أن هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948(إسرائيل).”

وتشير الإحصاءات الفلسطينية الرسمية إلى أن “إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أكتوبر 2025 أكثر من 11100، علما أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال”.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة- تحرير علي خفاجي للنشرة العربية)

