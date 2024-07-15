بيانات: رسو ناقلة نفط احتجزتها إيران في 2023 بالقرب من ساحل الإمارات

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لندن (رويترز) – أظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن يوم الاثنين أن ناقلة نفط استأجرتها شركة شيفرون واحتجزتها إيران قبل أكثر من عام رست بالقرب من ميناء خورفكان بدولة الإمارات.

واعتلى الجيش الإيراني السفينة أدفانتدج سويت التي ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان في أبريل نيسان 2023 بعد مزاعم عن اصطدامها بقارب إيراني.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن يوم الاثنين أن أحدث موقع مُسجل للسفينة كان بالقرب من الإمارات بعد إبحارها بعيدا عن إيران الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم شركة شيفرون يوم السبت إنه على علم بتقارير تفيد بالسماح للناقلة بالتحرك في العاشر من يوليو تموز.

وأضاف المتحدث في تعليق عبر البريد الإلكتروني “يسعدنا الإفراج عن السفينة وطاقمها”.

ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل.