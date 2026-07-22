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بيانات: سفن أخرى تغير مسارها في البحر الأحمر بعد تهديد الحوثيين

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لندن 22 يوليو تموز (رويترز) – أظهرت بيانات تتبع السفن أن أربع ناقلات غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر اليوم الأربعاء، إذ أشارت اثنتان منها الآن إلى أن وجهتهما أصبحت قناة السويس بعد أن حذر الحوثيون في اليمن السفن من الإبحار إلى الموانئ السعودية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن ومارين ترافيك، وكذلك تحليلات مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، إلى أن جميع هذه السفن غيرت اتجاهها، وأشارت السفينتان الأخريان إلى أن وجهتهما هي المياه المفتوحة في البحر الأحمر.

وبحسب بيانات الشحن، يبدو أن سفينة خامسة – وهي ناقلة سيارات – غيرت اتجاهها في خليج عدن اليوم الأربعاء بعد أن أشارت إلى أن وجهتها التالية هي ميناء جدة السعودي.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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